Trump-Zelensky a San Pietro, Lucio Caracciolo ospite di Giovanni Floris a diMartedì parla della foto che ha fatto il giro del mondo. E soprattutto di Donald Trump che, secondo i bene informati, ha allontanato Macron da quel mini-vertice sull'Ucraina improvvisato all'interno della Basilica vaticana. Trump-Zelensky a San Pietro, Lucio Caracciolo: "Colpo da maestro del Vaticano, quei due hanno mandato a spasso Macron.".#dimartedi https:t.coRyfTXauMad — La7 (@La7tv) April 29, 2025 "È una foto simbolica, è un colpo da maestro del Vaticano - ha detto il direttore di Limes - I due hanno mandato a passeggiare Macron. A quanto pare il labiale di Trump diceva: per cortesia, lasciaci in pace". 🔗 Iltempo.it - "Cosa diceva il labiale di Trump a San Pietro". Il retroscena di Caracciolo Vertice-Zelensky a San, Lucioospite di Giovanni Floris a diMartedì parla della foto che ha fatto il giro del mondo. E soprattutto di Donaldche, secondo i bene informati, ha allontanato Macron da quel mini-vertice sull'Ucraina improvvisato all'interno della Basilica vaticana.-Zelensky a San, Lucio: "Colpo da maestro del Vaticano, quei due hanno mandato a spasso Macron.".#dimartedi https:t.coRyfTXauMad — La7 (@La7tv) April 29, 2025 "È una foto simbolica, è un colpo da maestro del Vaticano - ha detto il direttore di Limes - I due hanno mandato a passeggiare Macron. A quanto pare ildi: per cortesia, lasciaci in pace". 🔗 Iltempo.it

