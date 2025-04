Cosa c’entra la matematica con la vittoria finale del Liverpool in Premier League?

vittoria del Liverpool in Premier League (il massimo campionato britannico), diventerebbe il frutto di una complessa di numeri. È la famosa sequenza di Fibonacci, un pattern antico e affascinante che ora, incredibilmente, illumina in modo nuovo la classifica dei titoli vinti dai club inglesi.Quando si elencano i vincitori della Premier League dalla sua nascita nel 1992, ordinandoli in base al numero di titoli vinti (dal minor numero al maggiore), si ottiene questa progressione: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Un titolo ciascuno per Blackburn Rovers e Leicester City, due per il Liverpool (con l’ultimo conquistato qualche giorno fa, appunto), tre per l’Arsenal, cinque per il Chelsea, otto per il Manchester City e tredici per il Manchester United. 🔗 Cultweb.it - Cosa c’entra la matematica con la vittoria finale del Liverpool in Premier League? Voi pensate che il mondo sia caotico, una sequenza di fatti disordinati che si rincorrono senza senso. I matematici, invece, scrutano degli schemi che si ripetono in maniera precisa. Così, anche un fatto apparentemente slegato dal contesto scientifico, come ladelin(il massimo campionato britannico), diventerebbe il frutto di una complessa di numeri. È la famosa sequenza di Fibonacci, un pattern antico e affascinante che ora, incredibilmente, illumina in modo nuovo la classifica dei titoli vinti dai club inglesi.Quando si elencano i vincitori delladalla sua nascita nel 1992, ordinandoli in base al numero di titoli vinti (dal minor numero al maggiore), si ottiene questa progressione: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Un titolo ciascuno per Blackburn Rovers e Leicester City, due per il(con l’ultimo conquistato qualche giorno fa, appunto), tre per l’Arsenal, cinque per il Chelsea, otto per il Manchester City e tredici per il Manchester United. 🔗 Cultweb.it

