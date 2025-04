Cortona ponte del primo maggio | i servizi pubblici attivi

primo maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori gli uffici del Comune di Cortona garantiranno i servizi pubblici essenziali. Secondo quanto comunicato da Sei Toscana, la raccolta domiciliare dei rifiuti sarà regolare nella giornata del primo maggio, mentre le stazioni ecologiche e i.

Cortona, ponte del Primo maggio: i servizi pubblici attivi - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, ponte del Primo maggio: i servizi pubblici attivi Giovedì 1 mercato di Camucia in formato ridotto. Venerdì 2 uffici comunali chiusi, ma Dec e Farmacia aperti Giovedì primo maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori gli uffici del Comune di Cortona garantiranno i servizi pubblici essenziali. Secondo quanto comunicato da Sei Toscana, la raccolta domiciliare dei rifiuti sarà regolare nella giornata del primo maggio, mentre le stazioni ecologiche e i centri di raccolta saranno chiusi nel giorno della Festa dei Lavoratori. 🔗lanazione.it

