Cortona 145mila euro per azzerare l’aumento Tari per le famiglie

Cortona, 145mila euro per azzerare l'aumento Tari per le famiglie

Il Consiglio comunale vota lo stanziamento di risorse. Rossi: «i cittadini virtuosi possono ottenere ulteriori sconti»

Il Consiglio comunale di Cortona ha approvato la delibera che permette di azzerare gli aumenti della Tari per le famiglie. Il Piano economico finanziario della Tariffa contempla incrementi che si aggirano fra il 5 e il 6% e l'Amministrazione comunale ha stanziato le risorse che contrastano questo aumento. La riduzione avverrà sulla parte variabile della Tariffa ed ammonta complessivamente a 145 mila euro.

«Siamo di fronte all'ennesimo aumento che finirà per gravare sulle tasche dei cittadini - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente, Paolo Rossi - con questa misura andiamo a contrastare l'aumento previsto.

