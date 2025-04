Corteo per Sergio Ramelli durante i saluti romani parte Bella ciao e loro minacciano | “Esci fuori”

durante le celebrazioni per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli a Milano, quando i residenti di un palazzo in via Paladini hanno fatto suonare a tutto volume il canto partigiano "Bella ciao". 🔗 Momenti di tensionele celebrazioni per il 50esimo anniversario della morte dia Milano, quando i residenti di un palazzo in via Paladini hanno fatto suonare a tutto volume il canto partigiano "". 🔗 Fanpage.it

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, la procura fa ricorso: “Pericolo di ricostituzione del partito fascista” - Il Tribunale di Milano ha assolto 23 militanti di estrema destra, imputati per "manifestazione fascista" per aver fatto saluti romani al corto per Sergio Ramelli. Oggi, martedì 29 aprile, al cinquantesimo anniversario dalla morte, la Procura ha fatto ricorso contro la sentenza: "Propaganda fascista".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, 23 assolti: “Nessun reato, solo omaggio e ricordo” - Lo scorso novembre il Tribunale di Milano ha assolto 23 imputati per "manifestazione fascista" per aver risposto alla "chiamata del presente" e fatto il "saluto romano" al corteo in memoria di Sergio Ramelli nel 2019. Per i giudici, quei gesti hanno avuto "solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sergio Ramelli, 50 anni dopo. La Russa “incalza” Sala: “Il sindaco indossi la fascia tricolore. Così non ci sarebbe il corteo nero” - Milano – “L’epoca in cui Sergio Ramelli è stato vilmente e barbaramente assassinato, nella velocità convulsa dei tempi che stiamo vivendo, rischia di venire dimenticata, come un po’ tutto il canone storico, la cui memoria persino il sistema educativo non riesce a garantire in modo completo”. Parole del sindaco Giuseppe Sala, contenute nel libro “Il ragazzo che non doveva morire. L’omicidio Ramelli e cinquant’anni di ferite“ (Castelvecchi) scritto da Federica Venni, giornalista di Repubblica. 🔗ilgiorno.it

Corteo per Sergio Ramelli, durante i saluti romani parte Bella ciao e loro minacciano: “Esci fuori” - Momenti di tensione durante le celebrazioni per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli a Milano, quando i residenti di un palazzo in via ... 🔗fanpage.it

Ramelli, 'Bella ciao' durante il 'presente': poi silenzio e saluti romani - Video - (Adnkronos) - Le note di Bella Ciao durante il rito del presente per Sergio Ramelli. Il corteo milanese è arrivato in via Paladini per rendere omaggio alla targa posta sotto la casa dove abitava lo st ... 🔗msn.com

Milano, saluto romano al corteo per Sergio Ramelli, "Bella ciao" echeggia in lontananza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, saluto romano al corteo per Sergio Ramelli, 'Bella ciao' echeggia in lontananza ... 🔗tg24.sky.it