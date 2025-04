Corteo per Ramelli Saluti romani e cori interrotti da Bella Ciao

Corteo a Milano per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia. Mentre, da un palazzo vicino è risuonata ad alto volume, 'Bella Ciao', il canto popolare dedicato alla Resistenza. Si sono presentati in duemila al da piazzale Gorini a via Amadeo, dopo essersi radunati in via Ponzio in linee da cinque dietro lo striscione "Onore ai camerati caduti". Poi la chiamata del "presente" in via Paladini e la risposta a braccia tese per ricordare Sergio Ramelli, il 18enne militante del Fronte della Gioventù aggredito sotto casa a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia Operaia il 13 marzo 1975 e morto dopo 47 giorni di agonia. Anche quest'anno è andato in scena il saluto romano di massa davanti al murale per Ramelli, al termine del Corteo organizzato dai movimenti di estrema destra Lealtà-Azione, CasaPound, Forza Nuova e Rete dei patrioti.

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, la procura fa ricorso: “Pericolo di ricostituzione del partito fascista” - Il Tribunale di Milano ha assolto 23 militanti di estrema destra, imputati per "manifestazione fascista" per aver fatto saluti romani al corto per Sergio Ramelli. Oggi, martedì 29 aprile, al cinquantesimo anniversario dalla morte, la Procura ha fatto ricorso contro la sentenza: "Propaganda fascista".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, 23 assolti: “Nessun reato, solo omaggio e ricordo” - Lo scorso novembre il Tribunale di Milano ha assolto 23 imputati per "manifestazione fascista" per aver risposto alla "chiamata del presente" e fatto il "saluto romano" al corteo in memoria di Sergio Ramelli nel 2019. Per i giudici, quei gesti hanno avuto "solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Santanché: “Sbaglia chi commemora Ramelli con saluti romani” - Le manifestazioni dell’estrema destra con il presente e i saluti romani in ricordo di Sergio Ramelli “non appartengono al nostro movimento politico di Fratelli d’Italia, non è certo il nostro elemento distintivo, niente di tutto questo può essere riconducibile a noi. Se poi ci sono altri che fanno questo mi dispiace perché sbagliano e non aiutano questo a pacificare”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché, a margine di un evento in Regione Lombardia su Sergio Ramelli, il 19enne militante del Fronte della Gioventù morto 50 anni fa dopo l’aggressione di un gruppo di Avanguardia ... 🔗lapresse.it

Saluti romani alla commemorazione di Sergio Ramelli, la Procura insiste: è apologia di fascismo; Corteo per Ramelli. Saluti romani e cori interrotti da Bella Ciao; Nel giorno di Ramelli, i pm contro i saluti romani; Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, la procura fa ricorso: Pericolo di ricostituzione del partito fascista. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

