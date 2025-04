Corteo del 1 Maggio come cambia la viabilità

viabilità per le celebrazioni del 1° Maggio a Parma. Saranno in vigore alcune misure di regolamentazione del traffico. Prevista la chiusura progressiva alla circolazione al transito del Corteo celebrativo nelle seguenti strade, a partire dalle ore 10:00 :• Strada D’Azeglio. 🔗 Parmatoday.it - Corteo del 1° Maggio, come cambia la viabilità Modifiche allaper le celebrazioni del 1°a Parma. Saranno in vigore alcune misure di regolamentazione del traffico. Prevista la chiusura progressiva alla circolazione al transito delcelebrativo nelle seguenti strade, a partire dalle ore 10:00 :• Strada D’Azeglio. 🔗 Parmatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corteo del 1° Maggio, come cambia la viabilità - Modifiche alla viabilità per le celebrazioni del 1° maggio a Parma. Saranno in vigore alcune misure di regolamentazione del traffico. Prevista la chiusura progressiva alla circolazione al transito del Corteo celebrativo nelle seguenti strade, a partire dalle ore 10:00 : • Strada D’Azeglio... 🔗parmatoday.it

Corteo del 1° maggio a Torino: come cambia il servizio Gtt durante l'intera giornata - Come cambia il servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano di Gtt a Torino tra il 30 aprile e il 1 maggio, giorno festivo? Mercoledì 30 aprile la metropolitana effettuerà le ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi alle 24. Il 1° maggio sarà in servizio dalle 7 e effetturà le ultime... 🔗torinotoday.it

Corteo del Primo Maggio, cambia il percorso: quest'anno il corteo non passerà da via Roma - Sarà un Primo Maggio insolito quello di quest’anno a Torino. Il tradizionale corteo che si tiene ogni anno per la festa dei lavoratori infatti cambierà percorso. Il motivo? Semplice. In via Roma ci sono i lavori per la pedonalizzazione e dunque da lì quest’anno non si può passare. Dunque? Dove... 🔗torinotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torino corteo del 1° maggio: ecco dove passerà; Corteo del 1° Maggio, come cambia la viabilità; Primo maggio di mobilitazione a Torino e in Piemonte: iniziative e cortei per la Festa dei lavoratori; Manifestazione sindacale a Parigi il 1° maggio 2025: percorso dettagliato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Corteo del 1° maggio a Torino: come cambia il servizio Gtt durante l'intera giornata - Come cambia il servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano di Gtt a Torino tra il 30 aprile e il 1 maggio, giorno festivo? Mercoledì 30 aprile la metropolitana effettuerà le ultime partenze dai ... 🔗torinotoday.it

Primo Maggio in Toscana, l’elenco dei cortei e delle iniziative - A Montemurlo si sfila nel ricordo di Luana d’Orazio. Provincia per provincia, tutti gli appuntamenti per la Festa dei Lavoratori ... 🔗lanazione.it

Carrara, cambia la viabilità per il corteo del ‘Primo Maggio Anarchico’ - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com