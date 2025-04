Corsi gratuiti di specializzazione

Corsi organizzati da Confcommercio. Il primo è ’Per la soddisfazione e fidelizzazione dei clienti’, un percorso intensivo di 40 ore in presenza, che approfondisce il valore strategico delle vendite e l’importanza dell’approccio relazionale nella gestione del cliente. In un contesto in cui marketing e vendite si intrecciano sempre più, il corso offre strumenti per comprendere e soddisfare le aspettative del consumatore in modo consapevole ed efficace.Il secondo corso, ’Diventa l’addetto al punto vendita del futuro’, guarda invece al retail in evoluzione. Lo store 5.0 è un ambiente in cui le competenze tradizionali si fondono con quelle digitali, relazionali e sostenibili. Questo corso, della durata di 470 ore in aula, 400 di stage e 30 di accompagnamento, punta a formare figure professionali complete, capaci di gestire l’area vendita, la cassa, la relazione con il cliente e la disposizione del punto vendita. 🔗 Lanazione.it - Corsi gratuiti di specializzazione Iscrizioni aperte per dueorganizzati da Confcommercio. Il primo è ’Per la soddisfazione e fidelizzazione dei clienti’, un percorso intensivo di 40 ore in presenza, che approfondisce il valore strategico delle vendite e l’importanza dell’approccio relazionale nella gestione del cliente. In un contesto in cui marketing e vendite si intrecciano sempre più, il corso offre strumenti per comprendere e soddisfare le aspettative del consumatore in modo consapevole ed efficace.Il secondo corso, ’Diventa l’addetto al punto vendita del futuro’, guarda invece al retail in evoluzione. Lo store 5.0 è un ambiente in cui le competenze tradizionali si fondono con quelle digitali, relazionali e sostenibili. Questo corso, della durata di 470 ore in aula, 400 di stage e 30 di accompagnamento, punta a formare figure professionali complete, capaci di gestire l’area vendita, la cassa, la relazione con il cliente e la disposizione del punto vendita. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ultimi giorni per accedere ai corsi gratuiti per diventare mediatori di rete e di comunità - Tempo fino al 17 marzo per iscriversi al bando della Regione Liguria che finanzia la formazione di 90 mediatori di rete e di comunità. La selezione è rivolta agli enti accreditati alla formazione professionale, con corsi che si svolgeranno nelle quattro province: 15 posti a Imperia, 15 a Savona... 🔗genovatoday.it

Grottaferrata: Young Hub, sei corsi gratuiti per i giovani. Giornalismo, musica, web, social, conduzione radio - Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti di Young Hub, il progetto promosso dalle associazioni Archè APS e Crypters APS in collaborazione con il Comune di Grottaferrata. Sabato 29 marzo alle 17:00, presso la sala polivalente della Biblioteca Bruno Martellotta, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle lezioni. Durante l’incontro sarà presentata l’offerta formativa, comprensiva di sei corsi gratuiti relativi alla gestione dei social media, alla creazione di siti web, alla conduzione radiofonica, ma anche al giornalismo, all’educazione musicale e alla tecnica del ... 🔗laspunta.it

La svolta dell’Università di Harvard: corsi gratuiti agli studenti con redditi fino a 200mila dollari - L’università di Harvard ha annunciato un ampliamento del suo programma di aiuti finanziari: a partire dall’anno accademico 2025-2026 gli studenti provenienti da famiglie con redditi annui pari o inferiori a 200mila dollari potranno frequentare corsi gratis. Per chi rientra nella fascia di reddito inferiore ai 100mila dollari, oltre alla copertura delle tasse universitarie, saranno garantiti anche vitto, alloggio, assicurazione sanitaria e spese di viaggio. 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Corsi gratuiti di specializzazione; A Napoli un corso gratuito di specializzazione in costume; IAL Toscana; corso gratuito di specializzazione per estetista a Firenze; Operatore di vendita specializzato – settore farmacia, corso gratuito. 🔗Ne parlano su altre fonti

Corsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno: ecco il Decreto, come funziona, i requisiti, la durata e i costi - Il Ministero dell'istruzione ha emanato i Decreti che regolano i corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per docenti con 3 anni di servizio o che hanno il titolo estero. Ecco come funzionano i p ... 🔗ticonsiglio.com

Corsi Indire sostegno 2025 online, ci sono i decreti: requisiti e domanda - La specializzazione per il sostegno agli studenti con disabilità si otterrà anche con i corsi Indire per specializzati all'estero e triennalisti. Valditara firma i decreti attuativi. 🔗money.it

Corsi di specializzazione Indire 3 anni di servizio: chi può accedere, 40 CFU e corso di 4 mesi. DECRETO pubblicato [PDF] - Il provvedimento risponde alla necessità di colmare il fabbisogno di insegnanti specializzati in un periodo di transizione, ... 🔗orizzontescuola.it