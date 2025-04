Corsi di specializzazione sostegno INDIRE 2025 | frequenza online esami e tirocinio in presenza

Corsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati nel 2025, sono stati recentemente disciplinati da due provvedimenti : il decreto ministeriale 752025, rivolto principalmente ai cosiddetti triennalisti - coloro che abbiano esercitato l'attività d'insegnamento per almeno 3 anni, anche non consecutivi, durante gli ultimi 5 anni - e il decreto interministeriale 772025, che riguarda i docenti in possesso di un titolo conseguito all’estero.Entrambi i decreti si collocano nel quadro attuativo del decreto legge 712024, convertito nella legge 1062024, che ha indicato in via del tutto straordinaria e transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'attivazione da parte di INDIRE di perCorsi formativi per i docenti di sostegno da tenere anche al di fuori delle università, fino ad allora le uniche entità autorizzate a rilasciare, tramite il TFA, la specializzazione al sostegno. 🔗 I performativi per il conseguimento dellaper le attività dididattico agli alunni con disabilità, attivati nel, sono stati recentemente disciplinati da due provvedimenti : il decreto ministeriale 75, rivolto principalmente ai cosiddetti triennalisti - coloro che abbiano esercitato l'attività d'insegnamento per almeno 3 anni, anche non consecutivi, durante gli ultimi 5 anni - e il decreto interministeriale 77, che riguarda i docenti in possesso di un titolo conseguito all’estero.Entrambi i decreti si collocano nel quadro attuativo del decreto legge 712024, convertito nella legge 1062024, che ha indicato in via del tutto straordinaria e transitoria, fino al 31 dicembre, l'attivazione da parte didi performativi per i docenti dida tenere anche al di fuori delle università, fino ad allora le uniche entità autorizzate a rilasciare, tramite il TFA, laal. 🔗 Orizzontescuola.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Specializzazione sostegno 2025: in arrivo i corsi telematici INDIRE - Con l’arrivo della primavera 2025, il Ministero dell’Istruzione è pronto a pubblicare il decreto per il decimo ciclo del TFA Sostegno. Quest’anno, accanto al tradizionale percorso universitario per ottenere la specializzazione sul sostegno, sarà attivato un nuovo canale formativo: i corsi INDIRE. Rivolti a docenti con esperienza e a chi possiede un titolo estero non […] The post Specializzazione sostegno 2025: in arrivo i corsi telematici INDIRE first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Percorsi abilitanti e Corsi Indire, opportunità di abilitazione su materia e specializzazione sostegno. Ma i dubbi sono ancora tanti. RISPOSTE AI QUESITI - La Prof.ssa Sonia Cannas risponde ai quesiti dei nostri lettori su percorsi abilitanti poso comune per la scuola secondaria secondo ciclo a.a. 2024/25 e percorsi specializzazione sostegno INDIRE (in questo caso sono interessati tutti i gradi di scuola, per docenti con tre anni di servizio o contenzioso in atto per titolo estero in attesa di riconoscimento). Conduce Andrea Carlino. L'articolo Percorsi abilitanti e Corsi Indire, opportunità di abilitazione su materia e specializzazione sostegno. 🔗orizzontescuola.it

Corsi di sostegno Indire per la specializzazione di 80 mila docenti, Anief: ‘Abbattere i costi di iscrizione’ - È imminente la pubblicazione del decreto interministeriale che avvierà i nuovi corsi di sostegno Indire. Il provvedimento, previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto-Legge 71/2024, ha ricevuto il via libera dal Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica. I corsi, organizzati in modalità telematica, saranno accessibili ai docenti con almeno tre anni di servizio […] The post Corsi di sostegno Indire per la specializzazione di 80 mila docenti, Anief: ‘Abbattere i costi di iscrizione’ first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corsi Indire Sostegno 2025, pubblicati decreti attuativi: requisiti, crediti, esame finale e costi – PDF; Specializzazione sostegno Indire 2025, ecco il DECRETO per abilitati estero. Requisiti e CFU, da 900 a 1.500 euro l'iscrizione. [PDF]; Specializzazione sul sostegno, firmati i decreti; Corsi sostegno INDIRE, Pittoni annuncia ufficialmente la loro partenza. 🔗Ne parlano su altre fonti

Corsi Indire per docenti sostegno, cosa sono e chi può partecipare: cosa c'è da sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Corsi Indire per docenti sostegno, cosa sono e chi può partecipare: cosa c'è da sapere ... 🔗tg24.sky.it

Corsi Indire sostegno 2025 online, ci sono i decreti: requisiti e domanda - La specializzazione per il sostegno agli studenti con disabilità si otterrà anche con i corsi Indire per specializzati all'estero e triennalisti. Valditara firma i decreti attuativi. 🔗money.it

Sostegno e corsi Indire: la carica dei 52.622 - Quattro mesi, in modalità telematica (inclusi i laboratori). Tirocinio previsto solo per chi ha conseguito un titolo di specializzazione sul sostegno all'estero ma non ha insegnato in Italia. Costi da ... 🔗vita.it