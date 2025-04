Corsa d' orientamento a Vico del Gargano

Vico del Gargano si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi a livello provinciale: la gara provinciale di Orienteering e Trail-O, valida per la qualifica alla fase regionale. La competizione, che si svolgerà il 2 maggio vedrà la. 🔗 Foggiatoday.it - Corsa d'orientamento a Vico del Gargano Anche quest'anno, il pittoresco borgo didelsi prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi a livello provinciale: la gara provinciale di Orienteering e Trail-O, valida per la qualifica alla fase regionale. La competizione, che si svolgerà il 2 maggio vedrà la. 🔗 Foggiatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Dazi in arrivo, è corsa all’oro: nuovo record sfonda i 3.148 dollari - (Adnkronos) – Non si arresta la corsa all'oro. Le crescenti preoccupazioni per l'impatto economico della guerra dei dazi del presidente americano Donald Trump spinge gli investitori che si stanno riversando sul metallo prezioso al ritmo più veloce dai tempi del Covid-19, tra. Oggi l'oro ha raggiunto la cifra record di 3.148,88 dollari l'oncia con un […] L'articolo Dazi in arrivo, è corsa all’oro: nuovo record sfonda i 3. 🔗.com

Le coltellate a Sara e poi la corsa in auto fino a Noto: "Qualcuno ha aiutato Stefano Argentino a fuggire" - Le coltellate a Sara e poi la fuga in auto fino a Noto per rifugiarsi in un b&b gestito dalla famiglia. Così Stefano Argentino, il 26enne fermato con l'accusa di aver ucciso la studentessa Sara Campanella, avrebbe agito subito dopo il delitto. Ma qualcuno lo avrebbe aiutato a lasciare Messina. Di... 🔗palermotoday.it

Europei di Corsa su Strada, la favola di Battocletti continua: oro europeo e record italiano nei 10 km - Vince ancora Nadia Battocletti. È un’altra giornata trionfale per la fuoriclasse che conquista l’oro nei 10 chilometri agli Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio, e trascina al successo anche la squadra azzurra. Un assolo entusiasmante, a ritmo di record italiano con il tempo di 31:10 sotto una leggera pioggia migliorando di nove secondi il suo primato dell’anno scorso, dopo l’attacco intorno al settimo chilometro che la rende imprendibile per le avversarie. 🔗ilfaroonline.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corsa d'orientamento a Vico del Gargano; Speciale orientamento scolastico | ottobre 2024; Il Gargano capitale mondiale della corsa orientamento: dall’8 al 16 luglio i World Masters Orienteering championships; Orienteering: dall'8 al 16 luglio, in Gargano, in palio il titolo mondiale Master. 🔗Cosa riportano altre fonti

Santa Maria a Vico, il Comune ospita studenti dell’Isiss Ettore Majorana per un progetto di formazione e orientamento Pcto - Il Comune di Santa Maria a Vico sarà il soggetto ospitante di un’importante iniziativa di formazione e orientamento professionale, offrendo l’opportunità a 29 studenti delle classi IV A e IV ... 🔗msn.com