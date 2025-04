Corruzione a Vigevano via al processo | il Comune non si costituisce parte civile

Vigevano, 30 aprile 2025 – È stata un’udienza interlocutoria, quella di ieri davanti al gup del Tribunale di Pavia dove sono comparsi, accusati di Corruzione, il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, dalla fine di novembre ai domiciliari e sospeso dall’incarico; l’ex consigliera comunale di maggioranza Roberta Giacometti; l’ex amministratrice unica di Asm Vigevano e Lomellina Veronica Passarella; l’ex direttore amministrativo di Vigevano Distribuzione Gas, Matteo Ciceri; l’ex amministratore unico di Asm Vigevano e Lomellina, Alessandro Gabbi.Nell’udienza di ieri sia Asm Vigevano sia Vigevano Distribuzione Gas si sono costituite parti civili, a differenza del Comune di Vigevano.Per il tentativo di convincere la consigliera di maggioranza Emma Stepan a dimettersi dietro compenso di 15mila euro, sono imputati per tentata Corruzione l’ex europarlamentare leghista Angelo Ciocca, l’imprenditore edile vigevanese Alberto Righini e la compagna Alice Andrighetti. 🔗 Ilgiorno.it - Corruzione a Vigevano, via al processo: il Comune non si costituisce parte civile , 30 aprile 2025 – È stata un’udienza interlocutoria, quella di ieri davanti al gup del Tribunale di Pavia dove sono comparsi, accusati di, il sindaco diAndrea Ceffa, dalla fine di novembre ai domiciliari e sospeso dall’incarico; l’ex consigliera comunale di maggioranza Roberta Giacometti; l’ex amministratrice unica di Asme Lomellina Veronica Passarella; l’ex direttore amministrativo diDistribuzione Gas, Matteo Ciceri; l’ex amministratore unico di Asme Lomellina, Alessandro Gabbi.Nell’udienza di ieri sia AsmsiaDistribuzione Gas si sono costituite parti civili, a differenza deldi.Per il tentativo di convincere la consigliera di maggioranza Emma Stepan a dimettersi dietro compenso di 15mila euro, sono imputati per tentatal’ex europarlamentare leghista Angelo Ciocca, l’imprenditore edile vigevanese Alberto Righini e la compagna Alice Andrighetti. 🔗 Ilgiorno.it

