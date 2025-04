Corriere dello Sport – è già amore con la città

NAPOLI – Spettatore a sorpresa domenica sera al Maradona nel successo del Napoli contro il Torino. Sugli spalti c'era Maximilian Mittelstädt, 28 anni, terzino sinistro dello Stoccarda (40 presenze fino a questo momento) e della nazionale tedesca. Con lui anche la moglie Lea Prinz che ha pubblicato alcune foto dalla città che l'ha conquistata: "Napoli un pezzo di casa e un pezzo di cuore" ha scritto sui social con tanto di cuore azzurro. I due hanno trascorso diversi giorni in città, hanno visitato il murale di Maradona, il Lungomare, il centro storico, si sono concessi una pizza, un babà, spritz e ore di svago con amici.Gli indizi socialMittelstädt su Instagram segue anche il Napoli e segue il capitano, Di Lorenzo, che ricambia il follower. Non sarebbe la prima volta che dai social parte un indizio di mercato.

