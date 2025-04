Corriere dello Sport – Ancelotti via dal Real Madrid sì al Brasile da ct | i dettagli

Un pezzo alla volta, si sta ricomponendo il puzzle e il quadro si fa sempre più chiaro. E l'ultimo tassello porta il volto di Santiago Solari, dopo che erano apparsi, in ordine sparso, quelli di Imanol Algaucil, Xabi Alonso, quelli dei due intermediari, Alvaro Costa e Diego Fernandes, e, ovviamente, quello di Carlo Ancelotti, il grande protagonista del disegno. Il risultato? Il tecnico di Reggiolo, a partire dal prossimo 26 maggio, sarà il nuovo ct della Nazionale brasiliana. All'ex interista Santiago Solari, in questo momento alto dirigente del Real Madrid, toccherà il compito di traghettare i blancos fino al termine della stagione, che si chiuderà con il nuovo Mondiale per Club che si disputerà, tra giugno e luglio, negli States.

