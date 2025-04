Corpi estranei nel latte richiamati altri quattro marchi | l’avviso del Ministero della salute

Ministero della salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di quattro marchi di latte per possibili Corpi estranei nel prodotto che si vanno ad aggiungere ai precedenti richiami scattati per lo stesso motivo: Lotti e marchi interessati. 🔗 Ilha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti didiper possibilinel prodotto che si vanno ad aggiungere ai precedenti richiami scattati per lo stesso motivo: Lotti einteressati. 🔗 Fanpage.it

Tre marchi di latte richiamati per possibile presenza di corpi estranei: i lotti interessati - L’allerta alimentare riguarda alcune confezioni di latte Polenghi, Mukki e Soresina che in via precauzionale sono state ritirate dai supermercati per possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nelle bottiglie di plastica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Latte e tonno, “corpi estranei” nei contenitori di plastica e vetro. Raffica di ritiri dai supermercati, è allarme - Corsa contro il tempo per ritirare dal mercato prodotti alimentare “potenzialmente nocivi”. Marchi e lotti di produzione sotto la lente 🔗affaritaliani.it

“Presenza di corpi estranei”. Latte ritirato dai supermercati italiani: marche e lotti interessati - Il sito Il Fatto Alimentare ha riportato una notizia che solleva nuove preoccupazioni in tema di sicurezza alimentare: con oltre una settimana di ritardo rispetto alla comunicazione delle principali catene di supermercati, anche il Ministero della Salute ha diffuso l’allerta riguardo al richiamo precauzionale di alcuni lotti di latte intero omogeneizzato pastorizzato ad alta temperatura. Il provvedimento è stato preso dal produttore a causa del rischio di presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni, un pericolo che impone grande attenzione da parte dei consumatori. 🔗caffeinamagazine.it

Corpi estranei nel latte, richiamati altri quattro marchi: l’avviso del Ministero della salute - Il Ministero della salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di quattro marchi di latte per possibili corpi ... 🔗fanpage.it

