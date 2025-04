Corea del Nord Kim supervisiona il test della nuova nave da guerra | Accelerare armamento nucleare per la Marina

Tgcom24.mediaset.it - Corea del Nord, Kim supervisiona il test della nuova nave da guerra: "Accelerare armamento nucleare per la Marina" Il Choe Hyon è un cacciatorpediniere lanciamissili di circa 5mila tonnellate e lungo 140 metri. Alcuni analisti hanno ritenuto probabile essere equipaggiato con missili nucleari tattici a corto raggio 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Nicolas Pasquali, il primo italiano in viaggio in Corea del Nord: «Tutto sembrava perfetto e nello stesso tempo una finzione, i bambini cantavano canzoni su Kim Jong-un e le regole sono precisissime» - Dopo 5 anni la Corea del Nord ha riaperto i confini agli stranieri. Ma non è un viaggio per tutti: ci si va solo con tour operator specializzati e ci sono molte regole da rispettare. Ci siamo fatti raccontare questa esperienza dall'unico italiano a esserci andato 🔗vanityfair.it

Corea del Nord, Kim Jong Un parla ai lavoratori edili a Pyongyang - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha assistito alla cerimonia di posa della prima pietra per la costruzione di nuovi appartamenti a Pyongyang, in occasione dell'anniversario del compleanno di suo padre. Un video dell'emittente statale KRT ha mostrato il leader supremo della Corea del Nord mentre parlava a una folla di lavoratori edili. Il progetto infrastrutturale prevede la costruzione di 50.000 nuovi appartamenti entro 5 anni nel distretto di Hwasong, nella periferia della capitale nordcoreana. 🔗liberoquotidiano.it

Corea del Nord: Kim chiede la creazione di un esercito moderno per prepararsi alla guerra - Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, chiede la creazione di un esercito moderno per prepararsi ad affrontare qualsiasi guerra. Corea del Nord: Kim chiede la creazione di un esercito moderno L’agenzia stampa statale KCNA ha riferito che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha chiesto di creare un esercito forte e moderno […] 🔗periodicodaily.com

Corea del Nord, Kim supervisiona i test dei droni d'attacco; Kim Jong Un supervisiona i test dei nuovi droni da ricognizione e attacco della Corea del Nord; Droni suicidi e da ricognizione, Kim Jong Un supervisiona i test tecnici; Corea del Nord, Kim supervisiona dimostrazione droni esplosivi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corea del Nord, Kim supervisiona il test della nuova nave da guerra: "Accelerare armamento nucleare per la Marina" - La Corea del Nord ha effettuato il primo test del sistema d'arma della nuova nave da guerra, il cacciatorpediniere denominato Choe Hyon. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa ufficiale Kcna. Durante il ... 🔗msn.com

Corea del Nord, l’ordine di Kim Jong Un: “Armare velocemente le navi della Marina con il nucleare” - L’indicazione è stata lanciata mentre Pyongyang conduceva il primo test di un nuovo sistema d'arma per navi da guerra ... 🔗msn.com

La Corea del Nord ammette di aver aiutato la Russia nel Kursk e vuole un monumento per gli "eroi" - Il leader nordcoreano ha promesso di erigere presto un monumento di gloria militare a Pyongyang per onorare la memoria dei combattenti caduti durante i combattimenti in Ucraina ... 🔗today.it