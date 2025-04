Corea del Nord Kim Jong-un accelera sull’arsenale nucleare navale | testato un nuovo cacciatorpediniere

Corea del Nord rafforza la sua potenza militare in mare con un nuovo cacciatorpediniere da 5mila tonnellate. Kim Jong-un ordina di aumentare le capacità della marina per attacchi nucleari, in un contesto di crescenti tensioni internazionali.La Corea del Nord ha effettuato un importante test militare sui nuovi sistemi d’arma installati a bordo del suo cacciatorpediniere di ultima generazione, denominato Choe Hyon. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale KCNA, sottolineando che le operazioni si sono svolte sotto la diretta supervisione del leader Kim Jong-un, il quale ha ordinato un’accelerazione dello sviluppo delle capacità nucleari della marina.Il test, definito una “prova di applicazione in combattimento”, ha coinvolto il lancio di missili da crociera strategici supersonici, missili balistici tattici e altre armi d’attacco, oltre all’utilizzo dei cannoni da 127 mm. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Corea del Nord, Kim Jong-un accelera sull’arsenale nucleare navale: testato un nuovo cacciatorpediniere Ladelrafforza la sua potenza militare in mare con unda 5mila tonnellate. Kim-un ordina di aumentare le capacità della marina per attacchi nucleari, in un contesto di crescenti tensioni internazionali.Ladelha effettuato un importante test militare sui nuovi sistemi d’arma installati a bordo del suodi ultima generazione, denominato Choe Hyon. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale KCNA, sottolineando che le operazioni si sono svolte sotto la diretta supervisione del leader Kim-un, il quale ha ordinato un’zione dello sviluppo delle capacità nucleari della marina.Il test, definito una “prova di applicazione in combattimento”, ha coinvolto il lancio di missili da crociera strategici supersonici, missili balistici tattici e altre armi d’attacco, oltre all’utilizzo dei cannoni da 127 mm. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Nicolas Pasquali, il primo italiano in viaggio in Corea del Nord: «Tutto sembrava perfetto e nello stesso tempo una finzione, i bambini cantavano canzoni su Kim Jong-un e le regole sono precisissime» - Dopo 5 anni la Corea del Nord ha riaperto i confini agli stranieri. Ma non è un viaggio per tutti: ci si va solo con tour operator specializzati e ci sono molte regole da rispettare. Ci siamo fatti raccontare questa esperienza dall'unico italiano a esserci andato 🔗vanityfair.it

Corea del Nord, Kim Jong Un parla ai lavoratori edili a Pyongyang - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha assistito alla cerimonia di posa della prima pietra per la costruzione di nuovi appartamenti a Pyongyang, in occasione dell'anniversario del compleanno di suo padre. Un video dell'emittente statale KRT ha mostrato il leader supremo della Corea del Nord mentre parlava a una folla di lavoratori edili. Il progetto infrastrutturale prevede la costruzione di 50.000 nuovi appartamenti entro 5 anni nel distretto di Hwasong, nella periferia della capitale nordcoreana. 🔗liberoquotidiano.it

Corea del Nord: Kim chiede la creazione di un esercito moderno per prepararsi alla guerra - Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, chiede la creazione di un esercito moderno per prepararsi ad affrontare qualsiasi guerra. Corea del Nord: Kim chiede la creazione di un esercito moderno L’agenzia stampa statale KCNA ha riferito che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha chiesto di creare un esercito forte e moderno […] 🔗periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Corea del Nord, Kim Jong Un: Presto avremo navi militari con armi nucleari. Nuovo allarme; Corea del Nord, Kim supervisiona il test della nuova nave da guerra: Accelerare armamento nucleare per la Marina; Corea del Nord, Kim Jong-un accelera sull’arsenale nucleare navale: testato un nuovo cacciatorpediniere; Corea del Nord, l’ordine di Kim Jong Un: “Armare velocemente le navi della Marina con il nucleare”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Corea del Nord, l’ordine di Kim Jong Un: “Armare velocemente le navi della Marina con il nucleare” - L’indicazione è stata lanciata mentre Pyongyang conduceva il primo test di un nuovo sistema d'arma per navi da guerra ... 🔗msn.com

Corea del Nord, Kim Jong Un: "Presto avremo navi militari con armi nucleari". Nuovo allarme - A preoccupare la situazione sul fronte geopolitico a livello internazionale arriva la decisione presa dal presidente della Corea del Nord di armarsi ulteriormente, aggiungendo anche la componente " nu ... 🔗affaritaliani.it

Corea del Nord, Kim supervisiona il test della nuova nave da guerra: "Accelerare armamento nucleare per la Marina" - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato che le navi della Marina militare siano rapidamente armate con armi nucleari… Leggi ... 🔗informazione.it