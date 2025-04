Convocati Barcellona per l’Inter | le scelte di Flick in vista della gara di Champions League

Convocati Barcellona per l'Inter: le scelte di Flick in vista della gara di Champions League, in programma questa seraSale l'attesa per la semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma questa sera. In vista del match contro i campioni d'Italia, l'allenatore blaugrana Hansi Flick ha ufficializzato l'elenco dei Convocati. Tra i ventidue giocatori scelti dal tecnico tedesco spicca l'assenza di Marc-André Ter Stegen, esclusione di peso tra i pali. A prendere il suo posto sarà l'ex portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, preferito nel duello per una maglia da titolare.? ?????????????#BarçaInter @ChampionsLeague pic.twitter.comuJNADexlXA— FC Barcelona (@FCBarcelonaes) April 30, 2025 Portieri: Szczesny, Iñaki Peña, Astralaga. Difensori: Koundé, Fort, Cubarsí, Christensen, Eric Garcia, Araujo, Iñigo Martínez, Gerard Martín.

