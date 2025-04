Convocati Barcellona per la gara contro l’Inter | confermata la decisione su Lewandowski

Convocati Barcellona per la partita contro l'Inter di Simone Inzaghi: Lewandowski out dalla semifinale di Champions LeagueIl Barcellona ha diramato la lista dei Convocati per andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter. Assenti Robert Lewandowski, Alejandro Balde, e Marc-Andre ter Stegen. Di seguito l'elenco completo.Portieri: Inaki Pena, Szczesny, AstralagaDifensori: Cubarsi, Araujo, Inigo Martinez, Christensen, Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, FortCentrocampisti: Gavi, Pedri, Pablo Torre, Fermin, Olmo, De JongAttaccanti: Ferran, Ansu Fati, Raphinha, Pau Victor, Lamine YamalQUOTE Barcellona INTER – È il momento della verità: l'Inter è ospite del Barcellona al Camp Nou nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia.

