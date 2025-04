Convocati Barcellona ci sarà Lewandowski stasera? Il clamoroso colpo di scena per la gara contro l’Inter

Convocati Barcellona per la gara contro l'Inter: confermata la decisione su Lewandowski - di RedazioneConvocati Barcellona per la partita contro l'Inter di Simone Inzaghi: Lewandowski out dalla semifinale di Champions League Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati per andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter. Assenti Robert Lewandowski, Alejandro Balde, e Marc-Andre ter Stegen. Di seguito l'elenco completo. Portieri: Inaki Pena, Szczesny, Astralaga Difensori: Cubarsi, Araujo, Inigo Martinez, Christensen, Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Fort Centrocampisti: Gavi, Pedri, Pablo Torre, Fermin, Olmo, De Jong Attaccanti: Ferran, Ansu Fati, ...

