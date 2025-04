Convitto femminile dell’alberghiero di Villa Santa Maria il sindaco | Nessuna interruzione del servizio

sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore, interviene di nuovo sulla vicenda che ha interessato il Convitto dell’istituto alberghiero di Villa Santa Maria: “Come già anticipato qualche giorno fa, non ci sarà Nessuna interruzione del servizio ricettivo della sezione femminile del Convitto. 🔗 Chietitoday.it - Convitto femminile dell’alberghiero di Villa Santa Maria, il sindaco: "Nessuna interruzione del servizio" Ildi, Giuseppe Finamore, interviene di nuovo sulla vicenda che ha interessato ildell’istituto alberghiero di: “Come già anticipato qualche giorno fa, non ci saràdelricettivo della sezionedel. 🔗 Chietitoday.it

Convitto femminile Alberghiero di Villa Santa Maria. Il ministero fa dietrofront: 'Nessuna chiusura' - Il ministero dell'Istruzione, quindi, fa dietrofront e dopo averne deciso la chiusura, ci ripensa: il convitto femminile dell'Alberghiero, sarà aperto anche il prossimo anno. Per la gioia di tutti, ... 🔗abruzzolive.tv

Alberghiero Villa S.Maria, no a iscrizioni al convitto femminile - (ANSA) - PESCARA, 22 APR - La Cisl Scuola Abruzzo Molise chiede alla dirigente scolastica dell'istituto alberghiero 'Marchitelli' di Villa Santa Maria di avanzare la richiesta agli uffici scolastici d ... 🔗msn.com

Convitto Villa Santa Maria, il sindaco Finamore: “No ad allarmismi” - Villa Santa Maria. Il sindaco di Villa Santa Maria Giuseppe Finamore interviene di nuovo sulla vicenda che ha interessato il convitto dell’istituto ... 🔗abruzzolive.it