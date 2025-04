Controlli dei Carabinieri in Irpinia | denunciate due persone

Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato i Controlli in Irpinia.I servizi, condotti in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, hanno avuto come. 🔗 Avellinotoday.it - Controlli dei Carabinieri in Irpinia: denunciate due persone Nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio, il Comando Provinciale deidi Avellino ha ulteriormente intensificato iin.I servizi, condotti in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, hanno avuto come. 🔗 Avellinotoday.it

I controlli dei carabinieri nel week end: 8 persone denunciate e 6 segnalate alla Prefettura - Otto persone denunciate e sei segnalate alla Prefettura. É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel fine settimana di carnevale lungo le strade del Vco. In particolare, a Gravellona Toce i militari hanno fermato e denunciato un uomo che dai controlli risultava destinatario... 🔗novaratoday.it

Controlli a raffica dei carabinieri sul territorio: tre persone arrestate e due denunciate - Controlli intensificati nell'area di Massa Lombarda da parte dei carabinieri visto l'aumentare di casi di furto e spaccio di stupefacenti nella zona. Nelle ultime due settimane i carabinieri della Compagnia di Lugo hanno eseguito servizi di monitoraggio straordinario del territorio, potenziati... 🔗ravennatoday.it

Controlli a tappeto dei Carabinieri in Irpinia: fioccano denunce e proposte per foglio di via - Proseguono i controlli dei Carabinieri in provincia di Avellino, con interventi mirati contro reati predatori, traffico di droga e attività illecite, con numerosi denunciati e sequestri. In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue l’attività di controllo da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino con l’effettuazione di servizi mirati, soprattutto nei comuni e nelle fasce orarie maggiormente esposte, finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio e soprattutto al ... 🔗puntomagazine.it

Avellino e Valle Caudina, in giro armati di notte: due uomini denunciati dai Carabinieri - Nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato i controlli in Irpinia. I serviz ... 🔗irpinianews.it

Incidenti in Irpinia, due denunciati: guidavano sotto l'effetto di droga e alcol - Un uomo di 29 anni e un altro di 37 coinvolti rispettivamente in un sinistro stradale a Mugnano del Cardinale e in uno scontro a Monteforte ... 🔗rainews.it

Controlli dei Carabinieri a Castelvetrano, denunciate tre persone - I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, durante dei controlli straordinari del territorio inquadrati nelle ... 🔗tp24.it