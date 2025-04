Contro ogni forma di discriminazione | nasce il Comitato per i diritti civili e il benessere delle persone Lgbtqia+

formalmente insediata lo scorso lunedì la Commissione “diritti civili, Cultura delle Differenze, Promozione del benessere delle persone Lgbtqia+” nell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia. A comporla sono il professor Alessandro Taurino, nel ruolo di coordinatore, e. 🔗 Baritoday.it - "Contro ogni forma di discriminazione": nasce il Comitato per i diritti civili e il benessere delle persone Lgbtqia+ Si èlmente insediata lo scorso lunedì la Commissione “, CulturaDifferenze, Promozione del” nell’OrdinePsicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia. A comporla sono il professor Alessandro Taurino, nel ruolo di coordinatore, e. 🔗 Baritoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

L’8 marzo: sciopero generale contro ogni forma di discriminazione - Arezzo, 5 marzo 2025 – 8 marzo: sciopero generale contro ogni forma di discriminazione La Funzione Pubblica Cgil della Toscana ha proclamato lo sciopero generale per l’8 marzo per consentire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tutte le iniziative che saranno organizzate in questa giornata. “La nostra categoria – ricorda Gabriella Petteruti della Segreteria provinciale - rappresenta un mondo del lavoro ampiamente femminile. 🔗lanazione.it

"San Giovanni Civica Abbandona il Consiglio Comunale e Volta le spalle alla Pace e ai Valori della Resistenza Antifascista e contro ogni forma di Discriminazione” - Arezzo, 30 aprile 2025 – "San Giovanni Civica Abbandona il Consiglio Comunale e Volta le spalle alla Pace e ai Valori della Resistenza Antifascista e contro ogni forma di Discriminazione. Nel Consiglio Comunale del 29/04, a latere degli atti amministrativi, abbiamo voluto presentare 3 mozioni di più ampio respiro, su temi che riteniamo fondamentali per la nostra società. La prima, contro la politica di riarmo delle singole nazioni europee e a sostegno di un'Europa federale che agisca come un unico stato. 🔗lanazione.it

L’Inter prende posizione: «Al fianco di Kean! Contro ogni forma di discriminazione» - Dopo la sfida tra Fiorentina e Inter, Moise Kean è stato bersaglio di vergognosi attacchi razzisti sui social media. Un episodio inaccettabile che ha scatenato una reazione di solidarietà anche da parte dell’Inter. LA POSIZIONE DEL CLUB – Anche l’Inter ha voluto ribadire la sua posizione netta contro il razzismo, pubblicando un messaggio di sostegno a Moise Kean e alla Fiorentina: «Per i valori che contraddistinguono la nostra storia, siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. 🔗inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Contro ogni forma di discriminazione: nasce il Comitato per i diritti civili e il benessere delle persone Lgbtqia+; La nuda verità - Giubileo delle persone con disabilità. Contro ogni forma di discriminazione ed esclusione; Raggiungere la parità dei diritti. La sfida delle nuove generazioni; Giornata Internazionale contro le Discriminazioni – 1 marzo. 🔗Cosa riportano altre fonti

"Contro ogni forma di discriminazione": nasce il Comitato per i diritti civili e il benessere delle persone Lgbtqia+ - La Commissione formatasi in seno all’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia proporrà interventi mirati di formazione, sensibilizzazione, promozione culturale e collaborazione i ... 🔗baritoday.it

Raggiungere la parità dei diritti. La sfida delle nuove generazioni - Le classi IV e V del Kinder College tracciano il percorso di emancipazione delle donne italiane. Una storia all’insegna della libertà di espressione e della lotta contro ogni forma di discriminazione. 🔗msn.com

Giornata mondiale contro il razzismo, la FIGC rinnova il suo impegno contro ogni forma di discriminazione: il comunicato - Giornata mondiale contro il razzismo, l’impegno della FIGC contro la discriminazione razziale: ecco il comunicato diffuso Nella giornata mondiale contro il razzismo, la FIGC rinnova il proprio ... 🔗informazione.it