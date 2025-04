Contributi per i centri estivi 2025 Per le famiglie iscrizioni aperte dal 5 maggio

2025 il progetto TempoBello 4.0, che offre un aiuto concreto per far partecipare i bambini e i ragazzi ai centri estivi.Da oggi, mercoledì 30 aprile, gli enti e le associazioni interessate possono fare domanda per entrare negli elenchi ufficiali degli organizzatori. 🔗 Arezzonotizie.it - Contributi per i centri estivi 2025. Per le famiglie iscrizioni aperte dal 5 maggio Torna anche per l’estateil progetto TempoBello 4.0, che offre un aiuto concreto per far partecipare i bambini e i ragazzi ai.Da oggi, mercoledì 30 aprile, gli enti e le associazioni interessate possono fare domanda per entrare negli elenchi ufficiali degli organizzatori. 🔗 Arezzonotizie.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Si apre il bando contributi per i Centri Estivi 2025 - È aperto il bando per richiedere agevolazioni economiche per l’iscrizione ai Centri Estivi per l’estate 2025: si tratta di un contributo per l’abbattimento della retta, fino a un massimo di trecento euro complessivi per ogni figlia o figlio. C’è tempo fino al 6 maggio 2025 per fare domanda, solo... 🔗parmatoday.it

Centri estivi dell’infanzia a Como: iscrizioni aperte fino al 4 maggio 2025 - Dal 22 aprile al 4 maggio 2025 sarà possibile iscriversi ai Centri estivi dell’Infanzia del Comune di Como. Come ogni anno, durante il periodo estivo, il settore Servizi Educativi del Comune, in collaborazione con diversi enti gestori privati, organizza i Centri estivi come occasione di... 🔗quicomo.it

Centri estivi, il governo annuncia rifinanziamento per il 2025: 60 milioni. Novara: “Basta prese in giro, fondi insufficienti, non servono interventi spot” - Il governo ha confermato il rifinanziamento dei centri estivi per il 2025, stanziando una cifra pari a 60 milioni di euro. L’annuncio è stato dato dalla ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, che ha sottolineato la continuità con le misure adottate lo scorso anno. L'articolo Centri estivi, il governo annuncia rifinanziamento per il 2025: 60 milioni. Novara: “Basta prese in giro, fondi insufficienti, non servono interventi spot” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Progetto Regione ER Centri estivi 2025; Contributi per i centri estivi 2025. Per le famiglie iscrizioni aperte dal 5 maggio; Centri estivi 2025, fino all’8 maggio manifestazione di interesse al finanziamento; AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRATIVI PER LE RETTE DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI E ULTERIORI SERVIZI ANNO 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Centri estivi, bando a fine mese con più agevolazioni per le famiglie - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Centri estivi, 16mila euro alle famiglie in difficoltà per iscrivere i bambini. Nasce il contributo variabile, ecco come funziona - MONSELICE (PADOVA) - Centri estivi: l'amministrazione stanzia 16mila euro per sostenere le famiglie bisognose. Quest'anno il contributo non è più fisso bensì modulato ... 🔗ilgazzettino.it

Contributi alle famiglie per i centri estivi dei figli. Ecco come ottenerli - Un contributo concreto per le famiglie e un investimento nel benessere dei più piccoli. A questo scopo il Comune di Schio ha stanziato 10mila euro per ... 🔗ecovicentino.it