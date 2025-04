Contributi affitto 2024 pubblicata la graduatoria provvisoria

graduatoria provvisoria del Bando affitto 2024, nonché l’elenco delle istanze escluse relative alle domande di contributo presentate dal 19 settembre al 15 ottobre 2024. L'istruttoria è stata completata dal servizio “Progetto. 🔗 Ilpiacenza.it - Contributi affitto 2024, pubblicata la graduatoria provvisoria È da stamani disponibile online sul sito www.comune.piacenza.it ladel Bando, nonché l’elenco delle istanze escluse relative alle domande di contributo presentate dal 19 settembre al 15 ottobre. L'istruttoria è stata completata dal servizio “Progetto. 🔗 Ilpiacenza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Alluvione dell’ottobre 2024. Contributi per gli sfollati - Entro il 31 marzo i cittadini dell’Emilia-Romagna che hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa del maltempo verificatosi dal 17 ottobre scorso in poi, e hanno trovato un alloggio alternativo, possono presentare nel Comune di residenza la richiesta per ottenere il contributo per l’autonoma sistemazione. I fondi, pari a due milioni e mezzo di euro stanziati dal Governo, sono previsti nel Piano degli interventi predisposto dalla Regione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Fondo Affitto 2024 delle Terre d'Argine, approvata la graduatoria: 189 domande finanziate - Sono 189 complessivamente le domande di contributo per il pagamento del canone di locazione della casa finanziate nell’ambito del Fondo Affitto 2024. La graduatoria dei beneficiari è pubblicata sul sito dell’Unione delle Terre d’Argine e sui siti dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena... 🔗modenatoday.it

Distretto ceramico, 339 famiglie ammesse ai contributi a sostegno dell'affitto - Il Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con Determinazione dirigenziale 106 del 14 marzo 2025 ha approvato le graduatorie provvisorie delle domande accettate in riferimento al bando pubblicato a Settembre 2024, che consente di distribuire i contributi del Fondo... 🔗modenatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Contributi affitto 2024, pubblicata la graduatoria provvisoria; Ladispoli. Contributi affitto 2024: pubblicata la graduatoria, pagamenti in arrivo a maggio; Contributi affitto: pubblicata la graduatoria provvisoria per le domande 2024; Bando contributi affitti 2024, aperte le domande fino al 14 novembre. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Caro affitti, nei primi tre mesi del 2025 contributi per 1.300 famiglie - Sono stati quasi 1.300 i nuclei familiari genovesi che nel primo trimestre del 2025 hanno usufruito dei contributi di sostegno all’affitto ... attraverso Arte, nel 2024 sono stati assegnati ... 🔗msn.com

Foligno, in 315 chiedono aiuto al Comune per pagare l’affitto - E’ il numero dei cittadini che hanno risposto al bando per ricevere il contributo sui canoni pagati nel 2023: sono 50 in più del 2024 ... 🔗corrieredellumbria.it