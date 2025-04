Contratto della Sanità Nursind | Un’ultima occasione da non perdere

Chietitoday.it - Contratto della Sanità, Nursind: "Un’ultima occasione da non perdere" «Ci troviamo davanti a un'ultima opportunità, che riteniamo cruciale non lasciar sfuggire, per concludere finalmente l'accordo contrattuale. Dopo un lungo periodo di 13 mesi di stallo, la firma rappresenterebbe un segnale di riconoscimento per molti lavoratori del settore, in particolare. 🔗 Chietitoday.it

Sanità, fumata nera per il rinnovo del contratto. Mentre la premier parla di stanziamenti record per il comparto - Mentre la premier Giorgia Meloni continua a vantarsi di stanziamenti record per la sanità, che più volte questo giornale ha – numeri alla mano – dimostrato infondati, all’Aran c’è stata una nuova fumata nera. “Impossibile proseguire la trattativa per il rinnovo del contratto per il comparto sanitario”, ha detto l’Aran dopo la riunione di ieri con l’obiettivo di aggiornare le organizzazioni sindacali sugli sviluppi successivi alla rottura della trattativa avvenuta il 14 gennaio. 🔗lanotiziagiornale.it

Sanità, quanto aumentano gli stipendi con il nuovo contratto e a che punto sono i negoziati - Aumenti da 172 euro lordi al mese, in media, sono previsti nel nuovo contratto collettivo per la categoria degli infermieri. Le trattative riprendono dopo che Cgil, Uil e Nursing Up si erano opposti chiedendo più soldi per i lavoratori. L'obiettivo dello Stato sarebbe di arrivare alla firma a maggio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

