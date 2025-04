Continassa Juve | prosegue la settimana di lavoro verso il Bologna

Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa«Mattinata di lavoro per la Juventus in vista del match di domenica 4 maggio 2025 alle ore 20:45 al "Renato Dall'Ara" contro il Bologna. La sfida contro i felsinei sarà valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Oggi, mercoledì 30 aprile, la squadra è scesa in campo al Training Center e, dopo una prima fase di lavoro atletico, si è concentrata sulla tattica prima di chiudere la sessione di allenamento con partitelle a tema.

