Conti in ordine nonostante i tagli | UNISANNIO reagisce con crescita in ricerca e innovazione

nonostante la riduzione di FFO pari a 825.000 Euro di risorse non vincolate, riduzione che sale a poco più di 2.000.000 se si considera anche la contrazione dei piani straordinari. Nel 2024 sono cresciute sia le entrate per attività di ricerca su bandi competitivi, pari a 8.300.000 Euro, +42% rispetto al 2023, sia quelle per attività di conto terzi e trasferimento tecnologico, che si assestano a 1.400.000 Euro, +44% rispetto al 2023. Un dato che dimostra non solo la qualità della ricerca portata avanti dall’Ateneo, ma anche la capacità di trasformare i risultati di ricerca in occasioni di innovazione e di crescita del tessuto produttivo.Più che raddoppiate le entrate relative a corsi di master e di alta formazione, pari a 105. 🔗 Anteprima24.it - Conti in ordine nonostante i tagli: UNISANNIO reagisce con crescita in ricerca e innovazione Tempo di lettura: 2 minutiApprovato il bilancio consuntivo dell’Università del Sannio per il 2024. Il bilancio si chiude con un utile di 944.000 Euro,la riduzione di FFO pari a 825.000 Euro di risorse non vincolate, riduzione che sale a poco più di 2.000.000 se si considera anche la contrazione dei piani straordinari. Nel 2024 sono cresciute sia le entrate per attività disu bandi competitivi, pari a 8.300.000 Euro, +42% rispetto al 2023, sia quelle per attività di conto terzi e trasferimento tecnologico, che si assestano a 1.400.000 Euro, +44% rispetto al 2023. Un dato che dimostra non solo la qualità dellaportata avanti dall’Ateneo, ma anche la capacità di trasformare i risultati diin occasioni die didel tessuto produttivo.Più che raddoppiate le entrate relative a corsi di master e di alta formazione, pari a 105. 🔗 Anteprima24.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stasera al via il Festival di Sanremo: Conti si commuove in sala stampa pensando alla mamma. Ecco l'ordine di uscita dei cantanti - Poche ore al via del Festival di Sanremo e conferenza stampa di partenza. Ad aprire le danze è stato Marcello Ciannamea , direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai. "Un festival corale, immersivo. Questo racconto avverrà anche attraverso i social, gli account ufficiali del festival, wathsapp, gli account Rai etc, tutti 'targati' Sanremo 2025". Dietro il festival di Sanremo c'è "un grandissimo. 🔗feedpress.me

Carlo Conti piange dalla commozione a Sanremo 2025: «Sono stato tirato su solo da mia mamma, babbo morì quando avevo 18 mesi. Nonostante i mille mestieri che faceva, non è mai mancata la tavola apparecchiata» - Il direttore artistico del Festival piange ricordando la madre: «Se fosse morta lei, mio babbo non avrebbe avuto la stessa grinta che può avere una donna». E poi l'annuncio di Edoardo Bennato ospite giovedì 🔗vanityfair.it

Conti comunali in ordine, si registra un record dall’imposta di soggiorno: raggiunti i 4,7 milioni di euro - Il consiglio comunale di Riccione ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024, confermando la solidità dei conti pubblici e la capacità dell’ente di garantire equilibrio, investimenti e sostenibilità nel tempo. Il rendiconto si chiude con un risultato di... 🔗riminitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Unisannio, approvato Bilancio consuntivo. Il rettore Canfora: Conti in ordine nonostante i tagli; Carretta (Lega): Province smembrate dal centrosinistra, Menna cerca facili alibi; Conti in ordine, scuole rinnovate: Volpiano fa un passo avanti; IL CONSIGLIO COMUNALE DI SOVICILLE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO 2024. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Unisannio, approvato Bilancio consuntivo. Il rettore Canfora: “Conti in ordine nonostante i tagli” - Approvato il bilancio consuntivo dell’Università del Sannio per il 2024. Il bilancio si chiude con un utile di 944.000 Euro, nonostante la riduzione di FFO pari a 825.000 Euro di risorse non vincolate ... 🔗ntr24.tv

Umbria. Barberini: “I conti in ordine ci permetteranno di assorbire i pesanti tagli del Governo centrale” - L’assessore lo ha affermato nel corso di una visita all’ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia. Per Barberini rivedere il numero delle aziende sanitarie “non è la priorità. 🔗quotidianosanita.it

Conti in ordine, scuole rinnovate: Volpiano fa un passo avanti - Il Comune di Volpiano ha chiuso il 2024 con i conti in ordine e una serie di interventi importanti sul territorio, nonostante un anno complicato da tagli e aumenti di spesa. 🔗giornalelavoce.it