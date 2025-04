Conti in ordine bilancio positivo e casse comunali solide | ok al Rendiconto

Conti in ordine, bilancio positivo e in salute, casse comunali solide: questi i principi generali emersi dall'approvazione del Rendiconto della gestione 2024 approvato martedì sera dal Consiglio comunale di Bondeno, con un avanzo di amministrazione di oltre 13.209.000 euro.

Bilancio Juve: club atteso in positivo dopo sei anni di dati in rosso! E se va avanti in Champions League… L'analisi sui conti - di Redazione JuventusNews24Bilancio Juve: il club bianconero è atteso in positivo dopo sei anni di dati in rosso! E se va avanti in Champions League… L'analisi sui conti Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul bilancio della Juventus, sottolineando che il club bianconero è atteso in positivo dopo sei anni di dati in rosso. E se la squadra di Thiago Motta riuscisse a proseguire la sua corsa in Champions League oltre gli ottavi di finale potrebbe avvicinarsi anche il pareggio di bilancio al 30 giugno.

I conti dell'Università. Il bilancio è positivo per 6,7 milioni. Liquidità sale a 111 milioni - Nonostante gli 8,1 milioni di euro tagliati da parte del Ministero dell'Università e ricerca dal Fondo di finanziamento ordinario - taglio comunicato nel settembre scorso – l'Università degli Studi riesce a chiudere l'esercizio 2024 con 6,7 milioni di utile. "Un risultato positivo, con questi numeri, non scontato", il commento unanime che esce dal Cda dell'ateneo, che ieri ha approvato il bilancio consuntivo, con parere favorevole già espresso dal Senato accademico, dai sindaci revisori ed eccezionalmente anche dal Consiglio studentesco.

Approvato il bilancio, avanzo da 900mila euro e conti in ordine - È stato approvato a maggioranza, nella seduta del Consiglio comunale di lunedì, il bilancio di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Ad illustrarlo, l'assessore Simone Grandi che ha evidenziato la solidità dei conti dell'Ente, la gestione attenta e responsabile delle risorse adottata dall'Amministrazione comunale, garantendo investimenti e interventi sul territorio. Tra i numeri presentati dall'assessore, la quota di avanzo che verrà destinata ad interventi sul territorio, pari a oltre 900mila euro.

