Conte rimane al Napoli? Moggi | Ha già deciso nessun dubbio

Moggi, ex direttore generale della Juventus e voce sempre autorevole nel panorama calcistico italiano, è tornato a far parlare di sé con dichiarazioni destinate a scuotere l'ambiente della Serie A. Intervistato da TuttoMercatoWeb, Moggi ha rivelato che Antonio Conte avrebbe già scelto la sua prossima destinazione: il Napoli "nessun dubbio. Se vince il campionato rimane.

Napoli Fiorentina 2-1, Conte risponde a Inzaghi e rimane in scia: la classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter - di RedazioneNapoli Fiorentina 2-1, Conte risponde a Inzaghi e rimane in scia: la classifica aggiornata in Serie A nel corso del 28° turno di campionato Finisce qui Napoli Fiorentina, vittoria con sofferenza finale per i partenopei che si portano a casa tre punti importantissimi per la lotta scudetto. Risultato finale di 2 a 1 al Maradona. Ad aprire le marcature ci pensa Lukaku, nella ripresa la squadra di Conte trova il raddoppio con Raspadori su assist di Lukaku. 🔗internews24.com

Moggi: «Conte alla Juve è una storia finita, potrebbe restare a Napoli» - L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ospite del canale YouTube Juventibus, ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte sul Napoli in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza. Moggi: «Conte alla Juve è una storia finita, potrebbe restare a Napoli» Moggi ha dichiarato, come riportato da TuttoJuve: «Penso che Conte potrebbe rimanere al Napoli perché ha la possibilità di vincere lo scudetto. 🔗ilnapolista.it

Thiago Motta non è considerato credibile dallo spogliatoio Juve, a differenza di Conte a Napoli (Moggi) - Thiago Motta non è considerato credibile dallo spogliatoio Juve, a differenza di Conte a Napoli (Moggi) Su Libero Luciano Moggi scrive di Juventus, in particolare di Thiago Motta dopo lo 0-4 in casa con l’Atalanta. E usa come termine di paragone Antonio Conte. Quando Motta dice che in Juve-Atalanta, la squadra si è persa dopo il rigore dell’1-0 per la Dea, inconsciamente chiama in causa se stesso, avrebbe evitato probabilmente di parlarne se avesse seguito Napoli-Inter dove i nerazzurri andavano a riposo sull’1-0 a favore dei nerazzurri dopo aver dominato i primi 45’. 🔗ilnapolista.it

Conte rimane al Napoli? Moggi: “Ha già deciso, nessun dubbio” - Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus e voce sempre autorevole nel panorama calcistico italiano, è tornato a far parlare di sé con ... 🔗dailynews24.it

Moggi: “Conte sta bene a Napoli” - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano Moggi, dirigente ... 🔗ilnapolionline.com

Conte, macché Juventus. Moggi: "Ha già deciso dove allenerà la prossima stagione" - La lotta scudetto tra Napoli e Inter è ancora molto serrata. I partenopei sono avanti di tre punti, ma fino a due settimane fa erano i nerazzurri a guidare il campionato. Mancano quattro giornate e i ... 🔗msn.com