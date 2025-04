Conte Juve le parole di Di Lorenzo non lasciano dubbi sul futuro dell’allenatore | La base è la sincerità…

Conte Juve, le parole del capitano del Napoli Di Lorenzo sull’allenatore accostato ai bianconeri: tutte le dichiarazioniL’allenatore del Napoli Antonio Conte, accostato anche alla Juve, è stato elogiato dal capitano Di Lorenzo che ha parlato così del tecnico mostrando l’ottimo rapporto che la squadra ha con il mister. Le parole a Radio CRC.parole – «Conte? Da capitano sono il più vicino all’allenatore, passo i suoi messaggi alla squadra. Fin dal primo giorno c’è stato un legame diretto, sincero e leale. La base è la sincerità: Conte è un allenatore forte, conoscevo già le sue qualità da avversario e in questi mesi le ha confermate. Siamo felici di averlo con noi». .com 🔗 Juventusnews24.com - Conte Juve, le parole di Di Lorenzo non lasciano dubbi sul futuro dell’allenatore: «La base è la sincerità…» , ledel capitano del Napoli Disull’allenatore accostato ai bianconeri: tutte le dichiarazioniL’allenatore del Napoli Antonio, accostato anche alla, è stato elogiato dal capitano Diche ha parlato così del tecnico mostrando l’ottimo rapporto che la squadra ha con il mister. Lea Radio CRC.– «? Da capitano sono il più vicino all’allenatore, passo i suoi messaggi alla squadra. Fin dal primo giorno c’è stato un legame diretto, sincero e leale. Laè la sincerità:è un allenatore forte, conoscevo già le sue qualità da avversario e in questi mesi le ha confermate. Siamo felici di averlo con noi». .com 🔗 Juventusnews24.com

