Conte ha rischiato Buongiorno | la rosa è troppo corta

Conte ha rischiato Buongiorno: la rosa è troppo corta L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sulle scelte di Antonio Conte contro . L'articolo Conte ha rischiato Buongiorno: la rosa è troppo corta proviene da ForzAzzurri.net.

Ko Buongiorno, Conte ha in mente due soluzioni per sostituirlo: le alternative - L’infortunio di Buongiorno complica i piani del Napoli: Conte corre ai ripari con due possibili soluzioni. Il Napoli continua a sognare: la vittoria contro il Torino permette agli azzurri di scavalcare l’Inter e raggiungere la prima posizione in classifica. Le ultime quattro sfide saranno importantissime: gli uomini di Conte faranno di tutto per regalare alla tifoseria partenopea un nuovo trofeo in bacheca. 🔗spazionapoli.it

Napoli, Buongiorno: “Conte ci ha trasmesso la cazzimma” - Tempo di lettura: 2 minuti Betsson Sport propone un nuovo Q&A con protagonista Alessandro Buongiorno: il difensore del Napoli si è aperto ai microfoni del brand raccontando il suo percorso calcistico, le sue ispirazioni e le sfide affrontate in carriera, parlando dei suoi idoli, delle difficoltà incontrate contro alcuni dei migliori attaccanti del mondo e dell’impatto di Antonio Conte sulla squadra. 🔗anteprima24.it

Buongiorno elogia Conte: «Allenatore molto carismatico. Lui ha saputo trasmettermi quella cosa» - Buongiorno, difensore del Napoli, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni nei confronti sia del campionato degli azzurri che di Antonio Conte Ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Napoli Buongiorno ha voluto rilasciare queste dichiarazioni. LE PAROLE – «Abbiamo lavorato molto sui movimenti difensivi con mister Conte. Io prima ero abituato a giocare a uomo, […] 🔗calcionews24.com

Buongiorno, la coperta corta ha costretto Conte a prendersi un rischio (Repubblica); Napoli-Torino, probabili formazioni e dove vederla. Conte pensa a Olivera centrale; Buongiorno, stagione finita. Il Napoli dovrà giocarsi lo scudetto senza di lui (e senza Juan Jesus); ULTIM'ORA – Napoli, non solo Anguissa: stop anche per Buongiorno, fuori per infortunio.

Napoli, il retroscena sull'infortunio di Buongiorno: ha forzato per l'emergenza in difesa - Il Napoli di Antonio Conte perde un altro pezzo importante in vista del rush finale per lo Scudetto: Alessandro Buongiorno deve fermarsi per infortunio e la sua. 🔗calciomercato.com

Buongiorno out, i timori erano fondati: la reazione di Conte e il messaggio di De Laurentiis - Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha chiesto il cambio nel corso della partita dei partenopei contro il Torino. L'infortunio del centrale era sembrato subito serio e un po' tutti, nel capol ... 🔗msn.com

"Come sta Buongiorno?" Conte incontra alcuni tifosi a Napoli dopo la brutta notizia | VIDEO CN24 - Antonio Conte ha incontrato alcuni tifosi azzurri nella serata di oggi, dopo la brutta notizia dell'esito degli esami di Alessandro Buongiorno. E i giovani tifosi hanno provato a chiedere come sta il ... 🔗informazione.it