Conte ha preso un Napoli in disfacimento e l’ha riportato alla bellezza di Spalletti (Gazzetta)Gli allenatore contano, altroché. È il succo dell’analisi della Gazzetta dello Sport a firma Fabio Licari. Che scrive:In campo vanno i giocatori, e sono loro che decidono una partita nel bene e nel male, ma le scelte di partenza le fa il tecnico. La formazione. I cambi giusti e sbagliati. La gestione del gruppo. L’idea di gioco. La carica (o la depressione) psicologica.È la premessa per un elogio di Antonio Conte fattore ultradecisivo del campionato del Napoli. Ecco cosa scrive la Gazzetta:Ci sono esempi continui di allenatori che indicano la strada del successo, o sbagliano, oltre i giocatori. L’ultimo è un habitué di questa dimensione: Conte. Uno che non ha mai accettato l’idea che l’allenatore fosse spettatore. 🔗 Ilnapolista.it - Conte ha preso un Napoli in disfacimento e l’ha riportato alla bellezza di Spalletti (Gazzetta) haunindi)Gli allenatore contano, altroché. È il succo dell’analisi delladello Sport a firma Fabio Licari. Che scrive:In campo vanno i giocatori, e sono loro che decidono una partita nel bene e nel male, ma le scelte di partenza le fa il tecnico. La formazione. I cambi giusti e sbagliati. La gestione del gruppo. L’idea di gioco. La carica (o la depressione) psicologica.È la premessa per un elogio di Antoniofattore ultradecisivo del campionato del. Ecco cosa scrive la:Ci sono esempi continui di allenatori che indicano la strada del successo, o sbagliano, oltre i giocatori. L’ultimo è un habitué di questa dimensione:. Uno che non ha mai accettato l’idea che l’allenatore fosse spettatore. 🔗 Ilnapolista.it

