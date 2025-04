Consulta giovanile regionale studenti universitari esclusi | Nessun ascolto per noi

L’Aquila. Consulta giovanile regionale, la denuncia degli studenti universitari: “Esclusi dal confronto” - È scontro tra il Consiglio degli Studenti delle università abruzzesi e la Commissione Quinta del Consiglio Regionale. I rappresentanti degli studenti di UNITE (Università degli Studi di Teramo) e UDA (Università Gabriele d’Annunzio) denunciano pubblicamente la mancata audizione in merito alla proposta di legge sull’istituzione della Consulta dei Giovani d’Abruzzo. Beatrice Anna Iachini e Federico Proterra, presidente e vicepresidente del Consiglio degli Studenti di UNITE, insieme a Francesco Colangelo e Davide Del Grosso, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio degli ... 🔗laprimapagina.it

Consulta giovanile regionale: niente ascolto agli universitari - L’AQUILA – Come Presidenti e Vicepresidenti del Consiglio degli Studenti dell’Università degli studi di Teramo e dell’Università Gabriele D’Annunzio siamo esterrefatti ... 🔗ekuonews.it

Consulta giovani Abruzzo: i 17 emendamenti di Azione - Il Consigliere regionale di Azione Enio Pavone ha presentato un pacchetto di 17 emendamenti alla proposta di legge regionale sull'Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo. 🔗rete8.it