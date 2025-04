Consorzio Canale Lunense Tonelli resta presidente

Tonelli è stata confermata per altri cinque anni alla guida del Consorzio di irrigazione e bonifica Canale Lunense. L'ente ha completato il rinnovo dei propri organismi dirigenti nei giorni scorsi, al termine della tornata elettorale che ha chiamato i consorziati a eleggere i propri rappresentanti. La consultazione ha visto in campo una lista unitaria, espressione delle principali associazioni agricole Coldiretti, Cia e Confagricoltura, presentata sotto il nome di 'Agricoltura Ligure'. Alla presidenza, appunto, è stata confermata Francesca Tonelli, mentre alla vicepresidenza è stato eletto Lucio Petacchi. Fanno parte della nuova deputazione Roberto Cagnoli, Marco Nicolini, Michele Segnani, Alessandro Silvestri, Andrea Spagnoli. Nel consiglio siedono invece Marco Boragno, Enrico Caneva, Eloisa Copedè, Raffaella Fontana, Andrea Kihlgren, Daniela Lombardo, Giuseppe Mori.

