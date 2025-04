Console Melbourne | l' Italia è ovunque ed è uno stimolo continuo

Console generale d'Italia Chiara Mauri a Melbourne, in carica da pochi mesi, si è data per il prossimo futuro mentre proseguono le attività per l'accoglienza dei nuovi immigrati e la cura dell'identità culturale Italiana anche tra le seconde e terze generazioni. "Mi trovo ad operare in un contesto dove L'Italia è ovunque, il che mi offre continui stimoli quotidiani", afferma Chiara Mauri. "Come si può facilitare e sostenere il mantenimento di questa identità culturale? Innanzitutto attraverso la promozione della nostra bellissima lingua - osserva la Console - Noi lo facciamo come Istituto Italiano di Cultura che opera qui a Melbourne attraverso l'erogazione di servizi: organizziamo dei corsi di lingua e delle lezioni anche 'one to one' e ci occupiamo degli esami di certificazione linguistica.

