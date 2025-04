Consiglio Marche l’ordine del giorno per la seduta del 6 maggio 2025

seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 6 maggio alle ore 10. I lavori si apriranno con la sessione europea che prevede la lettura del rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie. A seguire, dopo le interrogazioni, l'esame della proposta di legge, a iniziativa della Giunta regionale, relativa al riordino del sistema Marche di protezione civile. All'ordine del giorno anche la proposta di atto amministrativo per l'imboschimento delle superfici agricole e le proposte di legge concernenti gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità e per la celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del pittore marchigiano Carlo Maratti. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

