Consenso informato Baldassarre | Finalmente tutelato il diritto dei genitori

Consenso informato per le attività scolastiche e arresto in flagranza obbligatorio per chi commette violenze contro gli insegnanti: sono queste le due misure approvate oggi dal Consiglio dei ministri. "Il provvedimento del Governo di oggi, su iniziativa del Ministro Valditara, rappresenta una svolta di buonsenso: non si può più accettare che, in alcune scuole, si introducano temi legati all'identità di genere o alla sessualità senza che le famiglie ne siano a conoscenza. Introdurre l'obbligo di Consenso informato per le attività su affettività e sessualità significa restituire centralità al ruolo educativo dei genitori e rafforzare il principio di alleanza tra scuola e famiglia", ha dichiarato Simona Baldassarre, Responsabile Dipartimento Famiglia della Lega. "Chi si oppone a questa misura dimostra di voler escludere le famiglie da un dialogo fondamentale sull'educazione dei bambini.

