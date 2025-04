Conoscere i bisogni degli animali A Villasanta spazio al FestivalBau

La missione di Enpa, oltre a proteggere gli animali in difficoltà, è quella di informare più persone possibili sui bisogni degli animali e i loro comportamenti e sensibilizzare riguardo gli abbandoni, le specie che vengono minacciate dal cambiamento climatico e molti altri temi.Quindi, quale modo migliore per portare avanti la missione se non portando le persone a contatto con gli animali e permettendo un confronto con esperti del settore?Questo sarà possibile durante la giornata del 4 maggio a Villasanta, dove si terrà il FestivalBau dalle 10 alle 18 presso l'area feste adiacente al parco di Monza, in via Nazario Sauro 1.L'evento ospiterà diverse attività pensate per adulti e bambini.Per i più piccoli vi saranno ad esempio opportunità come il trucca bimbi, che li trasformerà nei loro animali preferiti per un giorno e ospitati nel rifugio di via San Damiano.

