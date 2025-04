Congresso PPE | Montserrat eletta prima donna segretaria generale Tajani riconfermato vicepresidente

Nella città spagnola di Valencia si è conclusa la due giorni del Congresso del Partito popolare europeo (PPE) che ha visto la scontata riconferma di Manfred Weber alla guida della famiglia politica europeista di centrodestra e l'ascesa dell'eurodeputata spagnola Dolors Montserrat, alla segretaria generale, prima donna a ricoprire tale carica. Per quanto riguarda i dieci posti da vicepresidenti, molte le riconferme, tra cui quella di Antonio Tajani, leader di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio italiano.L'elezione di Montserrat era nell'aria. Come si legge in questo articolo di Euractiv.com, Weber aveva già preparato la sua candidatura all'inizio di aprile, indicando la leader della delegazione del Partido Popular spagnolo al Parlamento europeo al posto del greco Thanasis Bakolas.Ex avvocata e ministra della Salute durante il governo di Mariano Rajoy (2016-2018), l'eurodeputata spagnola è stata eletta con una maggioranza schiacciante: 518 voti a favore e solo 40 contrari, pari al 93% delle preferenze.

