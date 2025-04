Congresso Pd slitta la Direzione Summit per trovare un accordo Mazzoni al bivio e Caciolli in pole

Congresso del Pd di Bologna. Votate le regole per l’assise regionale, dove Luigi Tosiani pare veleggiare solitario verso il bis visto che, a ora, non paiono profilarsi competitor, sotto le Torri la questione è un po’ più complessa. L’obiettivo, non più celato da parte dell’area Schlein, che qui ha Matteo Lepore come maggiore esponente, è trovare un nome unitario, capace di non creare fratture.Tradotto: se convogliare i consensi riformisti su Federica Mazzoni, attuale segretaria provinciale dem, si confermerà missione (quasi) impossibile, a quel punto l’opzione è giocare qualche carta alternativa. La conferma che le trattative siano partite e che gli incontri tra i pontieri di area Schlein, che fanno riferimento al sindaco Lepore, e quelli di area Bonaccini, cioè vicini all’area De Maria e all’ala Critelli-Aitini, si siano intensificati è il posticipo della Direzione provinciale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Congresso Pd, slitta la Direzione. Summit per trovare un accordo. Mazzoni al bivio e Caciolli in pole Grandi manovre in vista per ildel Pd di Bologna. Votate le regole per l’assise regionale, dove Luigi Tosiani pare veleggiare solitario verso il bis visto che, a ora, non paiono profilarsi competitor, sotto le Torri la questione è un po’ più complessa. L’obiettivo, non più celato da parte dell’area Schlein, che qui ha Matteo Lepore come maggiore esponente, èun nome unitario, capace di non creare fratture.Tradotto: se convogliare i consensi riformisti su Federica, attuale segretaria provinciale dem, si confermerà missione (quasi) impossibile, a quel punto l’opzione è giocare qualche carta alternativa. La conferma che le trattative siano partite e che gli incontri tra i pontieri di area Schlein, che fanno riferimento al sindaco Lepore, e quelli di area Bonaccini, cioè vicini all’area De Maria e all’ala Critelli-Aitini, si siano intensificati è il posticipo dellaprovinciale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

