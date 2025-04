Congedo parentale docenti e ATA 2025 | aumentano i mesi e sale l’indennità all’80%

2025, docenti e personale ATA beneficiano di nuove misure sul Congedo parentale grazie alla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Le modifiche introducono miglioramenti economici e strutturali che rafforzano il sostegno alla genitorialità, portando il totale dei mesi di Congedo a 9 tra i due genitori. Congedo parentale . Congedo parentale docenti e ATA 2025: aumentano i mesi e sale l’indennità all’80% Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it - Congedo parentale docenti e ATA 2025: aumentano i mesi e sale l’indennità all’80% Dal 1° gennaioe personale ATA beneficiano di nuove misure sulgrazie alla Legge di Bilancio(Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Le modifiche introducono miglioramenti economici e strutturali che rafforzano il sostegno alla genitorialità, portando il totale deidia 9 tra i due genitori.e ATAScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

