Confermato lo sciopero dei trasporti | le fasce orarie garantite per i treni

trenitalia confermano lo sciopero dei treni largamente anticipato da sindacati e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: martedì 6 maggio i lavoratori del settore ferroviario incroceranno le braccia per 8 ore. I treni regionali e nazionali saranno a rischio.L'orario dei. 🔗 Milanotoday.it - Confermato lo sciopero dei trasporti: le fasce orarie garantite per i treni Trenord etalia confermano lodeilargamente anticipato da sindacati e ministero delle Infrastrutture e dei: martedì 6 maggio i lavoratori del settore ferroviario incroceranno le braccia per 8 ore. Iregionali e nazionali saranno a rischio.L'orario dei. 🔗 Milanotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sciopero Atm confermato per venerdì 21 marzo: gli orari e le fasce garantite per metro, bus e tram - Milano, 17 marzo 2025 – Atm conferma sciopero di metro, bus e tram a Milano per la giornata di venerdì 21 marzo 2025. La protesta metterà a rischio il regolare funzionamento di tutti i mezzi nella città di Milano. Si tratta di un'agitazione in programma da giorni a livello nazionale, come peraltro riportato sul calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Disagi L’ultimo sciopero dei trasporti risale all’8 marzo scorso, un venerdì anche in quel caso. 🔗ilgiorno.it

Sciopero trasporti 8 e 9 aprile 2025: stop a treni e trasporto locale. Fasce di garanzia, orari, info utili - Il 2025 prende il testimone dal 2024 in tema di proteste e mobilitazioni, che continuano a mettere in ginocchio il paese (e chi deve viaggiare) anche nel mese di aprile: si parte con lo sciopero trasporti dell’8 e 9 aprile e si continua per tutto il mese, con le giornate dell’11, 17 e 23. Le braccia si incrociano per il primo grande sciopero del mese, quello del settore ferroviario nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9. 🔗leggioggi.it

Sciopero trasporti a Napoli domenica 30 marzo, le fasce di garanzia Anm - Domenica 30 marzo, possibili disagi per turisti e cittadini a causa di uno sciopero nazionale dei trasporti: ecco le fasce di garanzia comunicate da Anm. Anm informa che domenica 30 marzo la Organizzazione Sindacale USB proclama la seconda azione di sciopero di 4 ore dei lavoratori ANM, dalle ore 12.45 alle ore 16.45. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce […] 🔗2anews.it

Cosa riportano altre fonti

Confermato lo sciopero dei trasporti: treni a rischio, le fasce orarie garantite; Revocato sciopero treni 22, 23 febbraio 2025, confermato sciopero trasporti 24 febbraio: città interessate, orari e fasce di garanzia; Sciopero 11 aprile 2025: a rischio treni e mezzi. Tutte le news; Sciopero treni il 19 marzo: gli orari di Trenitalia, Italo e Trenord, le fasce garantite. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sciopero trasporti maggio 2025: un…" - "Lo sciopero del 6 maggio che abbiamo proclamato unitariamente nelle ferrovie al momento è confermato". Lo ha detto il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio nel suo… Leggi ... 🔗informazione.it

Sciopero treni, il 6 maggio un nuovo stop: orari, fasce di garanzie e motivazioni. Ecco chi si fermerà - Treni, in arrivo un altro stop. Come comunicato dal segretario generale della Filt-Cgil Stefano Malorgio, il 6 maggio le ... 🔗msn.com

Proclamato uno sciopero generale il 1° maggio: chi aderisce, orari e fasce di garanzia - 24 ore di possibili disagi nei settori pubblici e privati: ecco i dettagli sullo sciopero generale proclamato durante il 1° maggio ... 🔗trend-online.com