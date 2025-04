Conferma del docente supplente di sostegno per il 2025 26 | cosa fa la famiglia il Dirigente Scolastico l’ufficio scolastico e il docente

Conferma dell'insegnante supplente di sostegno anche per l'anno scolastico 202526. Ma per arrivare al risultato sono necessari parecchi passaggi, indicati nel dm n. 32 del 26 febbraio 2025. L'articolo Conferma del docente supplente di sostegno per il 202526: cosa fa la famiglia, il Dirigente scolastico, l’ufficio scolastico e il docente . 🔗 Maggio è un mese importante per la realizzazione delle misure volte alladell'insegnantedianche per l'anno26. Ma per arrivare al risultato sono necessari parecchi passaggi, indicati nel dm n. 32 del 26 febbraio. L'articolodeldiper il26:fa la, ile il. 🔗 Orizzontescuola.it

