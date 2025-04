Conference League in tv | guida completa all' andata delle semifinali Dove vederle

Conference League, con le semifinali che andranno in scena domani alle 21. Sono quattro le squadre ancora in corsa: Betis, Fiorentina, Djurgarden e Chelsea, tutte a caccia della finale di Breslavia. Fiorentina e Chelsea hanno confermato le aspettative: entrambe, infatti, erano date per favorite all'inizio della competizione, e la semifinale raggiunta dimostra come, finora, sia andato tutto per il verso giusto. Il Djurgarden è la rivelazione del torneo, mentre il Betis inizialmente ha deluso, qualificandosi solo quindicesima nella fase campionato, ma è cresciuta nei turni successivi, fino a raggiungere la semifinale.Betis – FiorentinaLa Fiorentina è alla ricerca della terza finale consecutiva in Conference League, ma davanti a sé avrà un Betis che, soprattutto nella seconda parte di stagione, ha decisamente alzato il livello.

