Confcommercio Napoli Porzio | La malamovida non si combatte punendo bar e ristoratori

malamovida”: ad affermarlo è Massimo di Porzio, presidente di Confcommercio Napoli, commentando le notizie apparse riguardanti limitazioni agli orari di vendita ed all’utilizzo dei dehors che sarebbero state proposte dagli uffici del Comune di Napoli. “I rumori molesti non provengono certo dagli avventori seduti ai tavolini dei dehors, anzi è il contrario: lo svolgimento ordinato delle attività di ristorazione in spazi regolamentati è un argine al caos. Perciò sarebbe un autogol obbligare i locali a sgomberare i dehors entro mezzanotte: proviamo ad immaginare cosa vorrebbe dire desertificare la città prima di mezzanotte, specie nel periodo estivo,e quale sarebbe il danno all’immagine turistica ed all’attrattività della città? Inoltre, in passato sono stati già adottate limitazioni orarie alla vendita per asporto che non hanno prodotto alcun effetto. 🔗 bl x“Siamo fermamente contrari a misure improvvisate e punitive per bar e ristoranti, e del tutto inadatte a risolvere il problema degli schiamazzi e della”: ad affermarlo è Massimo di, presidente di, commentando le notizie apparse riguardanti limitazioni agli orari di vendita ed all’utilizzo dei dehors che sarebbero state proposte dagli uffici del Comune di. “I rumori molesti non provengono certo dagli avventori seduti ai tavolini dei dehors, anzi è il contrario: lo svolgimento ordinato delle attività di ristorazione in spazi regolamentati è un argine al caos. Perciò sarebbe un autogol obbligare i locali a sgomberare i dehors entro mezzanotte: proviamo ad immaginare cosa vorrebbe dire desertificare la città prima di mezzanotte, specie nel periodo estivo,e quale sarebbe il danno all’immagine turistica ed all’attrattività della città? Inoltre, in passato sono stati già adottate limitazioni orarie alla vendita per asporto che non hanno prodotto alcun effetto. 🔗 Ildenaro.it

