Confartigianato Imprese Marca Trevigiana Armando Sartori nuovo presidente

Armando Sartori è il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Lo ha eletto all’unanimità l’Assemblea dell’Associazione, che raggruppa i sei Mandamenti, nella riunione del 29 aprile tenutasi nella sede di piazza delle Istituzioni a Treviso. Artigiano carrozziere, 63 anni di. 🔗 Trevisotoday.it - Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Armando Sartori nuovo presidente è ildi. Lo ha eletto all’unanimità l’Assemblea dell’Associazione, che raggruppa i sei Mandamenti, nella riunione del 29 aprile tenutasi nella sede di piazza delle Istituzioni a Treviso. Artigiano carrozziere, 63 anni di. 🔗 Trevisotoday.it

