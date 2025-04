Confagricoltura avvisa gli agricoltori | aperto il bando investimenti

bando "investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" è uno dei più attesi da parte delle imprese agricole, ne monitoravamo da tempo la pubblicazione ed è avvenuta con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 595 del 22 aprile 2025" – ad annunciarlo è. 🔗 Ilpiacenza.it - Confagricoltura avvisa gli agricoltori: aperto il bando investimenti Il

