Condotta antisindacale Faisa Cisal diffida Atm | Esclude alcune sigle sindacali a vantaggio di altre

Faisa Cisal ha diffidato l’Azienda Trasporti Messina S.p.A per la Condotta antisindacale adottata nei confronti dei lavoratori e la Direzione Aziendale per la mancata corretta interpretazione delle relazioni industriali nelle sue normative vigenti. 🔗 Messinatoday.it - Condotta antisindacale, Faisa Cisal diffida Atm: "Esclude alcune sigle sindacali a vantaggio di altre" La segreteria provinciale dellahato l’Azienda Trasporti Messina S.p.A per laadottata nei confronti dei lavoratori e la Direzione Aziendale per la mancata corretta interpretazione delle relazioni industriali nelle sue normative vigenti. 🔗 Messinatoday.it

