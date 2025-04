Condò avvisa | Thuram? Magari non basta come antidoto con il Barcellona ma per Lautaro…

Condò si è espresso sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi e sul recupero di Thuram per la gara contro il Barcellona: le dichiarazioniL’editoriale di Paolo Condò sul Corriere della Sera di oggi si sofferma sul recupero di Marcus Thuram, fondamentale per l’Inter in vista della sfida al Barcellona.IL RECUPERO – «Intendiamoci, non è detto che il recupero di Marcus Thuram sia sufficiente ad affrontare l’urto della prima favorita alla Champions – si legge – Però ciò di cui Inzaghi ha bisogno adesso è una rapida inversione di tendenza, e Thuram in questo senso è un antidoto alla depressione, perché è forte, perché è allegro, perché è uno di quei giocatori magici capaci di aumentare valore e produttività dei compagni».QUOTE Barcellona INTER – È il momento della verità: l’Inter è ospite del Barcellona al Camp Nou nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Internews24.com - Condò avvisa: «Thuram? Magari non basta come antidoto con il Barcellona, ma per Lautaro…» si è espresso sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi e sul recupero diper la gara contro il: le dichiarazioniL’editoriale di Paolosul Corriere della Sera di oggi si sofferma sul recupero di Marcus, fondamentale per l’Inter in vista della sfida al.IL RECUPERO – «Intendiamoci, non è detto che il recupero di Marcussia sufficiente ad affrontare l’urto della prima favorita alla Champions – si legge – Però ciò di cui Inzaghi ha bisogno adesso è una rapida inversione di tendenza, ein questo senso è unalla depressione, perché è forte, perché è allegro, perché è uno di quei giocatori magici capaci di aumentare valore e produttività dei compagni».QUOTEINTER – È il momento della verità: l’Inter è ospite delal Camp Nou nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Internews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Thuram avvisa: «Juve? Vi dico la nostra vera forza, l’esultanza come mio fratello perchè…» - di RedazioneKhéphren Thuram è sicuro, il bianconero parla così dopo la vittoria in Juve Verona, retroscena sull’esultanza, ecco perché ha imitato il fratello nell’Inter ieri Khéphren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Verona, sfida vinta del centrocampista della Vecchia Signora per due reti a zero. Ecco tutte le dichiarazioni sul match di Serie A, tra cui la citazione sul fratello – attaccante dell’Inter – Marcus. 🔗internews24.com

Condò: «Thuram commovente col Bayern, ecco perché San Siro sarà un fattore col Barcellona. E sul mercato all’Inter consiglio questo nome» – ESCLUSIVA - di RedazionePaolo Condò in esclusiva, le sue dichiarazioni dalla lotta scudetto alla Champions League, il calciomercato, il futuro dell’Inter e non solo Neanche il tempo di godere del passaggio del turno in Champions League contro il Bayern Monaco che l’Inter è già tornata al lavoro. Nel mirino la sfida di Serie A con il Bologna, uno dei tanti match point che accompagnerà la squadra di Simone Inzaghi fino al termine della stagione. 🔗internews24.com

Napoli-Inter, Thuram avvisa tutti: il messaggio è netto - In vista della gara di domani tra il Napoli e l’Inter, di fatto, bisogna evidenziare le dichiarazioni di Marcus Thuram. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver perso contro il Como, è atteso da un match che potrebbe cambiare l’intero prosieguo della stagione. Gli azzurri, infatti, domani alle ore 18.00 ospiteranno l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver perso il primato per colpa del ko rimediato a Como, dunque, il Napoli può rimediare ad un mese di febbraio davvero tremendo. 🔗spazionapoli.it