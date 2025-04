Concorso scuola prova suppletiva docenti | data ora e cosa sapere

prova suppletiva relativa al Concorso Pnrr 2 per docenti della scuola secondaria si svolgerà il 5 maggio 2025, alle 15.30. La sessione straordinaria è stata disposta per far fronte all’annullamento di un quesito errato presente nel turno pomeridiano del 27 febbraio 2025, nel corso delle prove scritte. Ecco cosa sapere 🔗Tg24.sky.it Tg24.sky.it - Concorso scuola, prova suppletiva docenti: data, ora e cosa sapere Larelativa alPnrr 2 perdellasecondaria si svolgerà il 5 maggio 2025, alle 15.30. La sessione straordinaria è stata disposta per far fronte all’annullamento di un quesito errato presente nel turno pomeridiano del 27 febbraio 2025, nel corso delle prove scritte. Ecco

Concorso scuola Pnrr 2, chi dovrà sostenere la prova suppletiva del 5 maggio - Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha dovuto predisporre una prova suppletiva dopo l’annullamento di uno dei quesiti della prova scritta del concorso per docenti di scuola secondaria del turno pomeridiano del 27 febbraio scorso. Il caso si è aperto dopo la denuncia di alcuni dei partecipanti, tratti in inganno non dal quesito ma dalla risposta “giusta”. La frase in questione era: «La diffusione d’identità è attribuita a: Jean Piaget, John Bowlby, Milton Erikson, Sigmund Freud». 🔗lettera43.it

Concorso PNRR 2 Scuola Secondaria: convocazioni PROVA SUPPLETIVA del 5 Maggio [In Aggiornamento] - Con riferimento al Concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, indetto con il DDG n. 3059/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto lo svolgimento di una prova suppletiva in seguito all’annullamento di uno dei quesiti presenti nella prova scritta del 27 febbraio 2025 (turno pomeridiano). La decisione è stata ufficializzata attraverso il Decreto […] The post Concorso PNRR 2 Scuola Secondaria: convocazioni PROVA SUPPLETIVA del 5 Maggio [In Aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Concorso scuola secondaria PNRR 2: le regioni interessate alla prova suppletiva del 5 maggio - Dopo la prova scritta del concorso scuola secondaria PNRR 2, bandito con il DDG n. 3059/2024, sono emerse 43 segnalazioni relative a quesiti giudicati errati. La Commissione nazionale, a seguito di un’attenta valutazione, ha annullato un solo quesito privo di risposte corrette. Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione ha stabilito una prova suppletiva per il giorno […] The post Concorso scuola secondaria PNRR 2: le regioni interessate alla prova suppletiva del 5 maggio first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Concorso scuola, prova suppletiva docenti: data, ora e cosa sapere - La prova suppletiva relativa al concorso Pnrr 2 per docenti della scuola secondaria si svolgerà il 5 maggio 2025, alle 15.30. La sessione straordinaria è stata disposta per far fronte all’annullamento ... 🔗tg24.sky.it

Concorso secondaria PNRR2: convocazioni prova suppletiva 5 maggio. Elenco sedi + aule TAR [ELENCO IN AGGIORNAMENTO] - Concorso per la scuola secondaria PNRR2 di cui al DDG ... In conseguenza di ciò il Ministero propone una prova suppletiva con un solo quesito di ambito psicopedagogico, da svolgersi in 5 minuti. 🔗orizzontescuola.it

Concorso secondaria PNRR2, ecco le convocazioni per la prova orale [IN AGGIORNAMENTO] - Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.3059/2024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorso/regioni ... 🔗orizzontescuola.it